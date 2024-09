Festival nazionale dell'economia civile, incontro a Latina

Il 12 settembre a Latina, nella sala comunale Enzo De Pasquale, si terrà il pre-Festival nazionale dell'economia civile la cui 6/a edizione è in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre. Come spiega Luca Raffaele, direttore generale NeXt e membro del comitato promotore di Fnec, l'incontro è per "presentare il modello della Civil social business city che lanceremo a Firenze insieme a Confcooperative, Federcasse-Bcc, NeXt economia, Università di Firenze e Yunus business centre di Firenze, sviluppato a partire da quello ideato dal premio Nobel Yunus e integrato con gli strumenti e i valori dell'economia civile".

L'obiettivo, spiega ancora, "è quello di estendere e replicare dopo il Festival il modello della Civil social business city anche in altri comuni e in particolare verso le aree interne a rischio spopolamento: partecipare al processo di sviluppo di una città, aldilà delle dimensioni, e rispondere alle sfide 0 disoccupazione, 0 povertà e 0 esclusione, nel solco tracciato anche da Giorgio La Pira. Facciamo tappa a Latina - aggiunge Raffaele - per approfondire le condizioni favorevoli alla nascita di una vera e propria 'agenzia multistakeholder' che attraverso strumenti di progettazione partecipata e filiere economiche integrate possa agevolare lo scambio e la programmazione tra i soggetti pubblici e privati, profit e non profit del territorio. A Firenze, durante il Festival, presenteremo la cassetta degli attrezzi e gli strumenti per costruire una Civil social business city".

Il convegno è realizzato con il patrocinio di Comune e Provincia di Latina e della Diocesi di Latina, Terracina, Sezze, Priverno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA