Jeff Goldblum live al Teatro Niccolini di Firenze. Il 20 e 21 settembre l'attore - interprete di film come La mosca, Jurassic Park, Il grande freddo e Independence Day, in questi giorni sugli schermi tv con la serie di Netflix Kaos - si esibirà al pianoforte con il suo ensemble The Mildred Snitzer orchestra in due concerti jazz, inaugurando la stagione del teatro più antico di Firenze, accanto al Duomo.

Il primo dei due concerti sarà preceduto da un festeggiamento per celebrare la riapertura annuale del Niccolini, la cui la proposta culturale di quest'anno è gestita dal nuovo direttore, Hershey Felder, artista, pianista e compositore canadese che ha scelto di vivere a Firenze.

Jeff Goldblum, si spiega, ha sempre avuto una grande passione per la musica jazz, "devozione coronata con la creazione della Mildred Snitzer orchestra, che da trent'anni ormai si esibisce in tutto il mondo, eseguendo arrangiamenti contemporanei di standard jazz e musiche tradizionali americane. Oltre a numerosi album e singoli, il gruppo ha suonato con ospiti del calibro di Gregory Porter, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Fiona Apple, Freda Payne e altri. In queste performance si esibiranno, accanto a Goldblum al piano, John Storie alla chitarra Alex Frank al basso, Joe Bagg all'organo, Scott Gilman and James King al sax, Ryan Shaw alla batteria e Tawanda come vocalist".



