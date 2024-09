Incendio in un' abitazione, morto 73enne

Un uomo di 73 anni è morto all'interno di un'abitazione nel comune di Montignoso (Massa Carrara) dove nella tarda serata di ieri si è sviluppato un incendio. Altre tre persone sono state portate in codice giallo all'ospedale per aver inalato fumo.

L'allarme ai soccorritori è scattato alle 23.40 in località Capanne: a darlo alcune persone che avrebbero sentito urla provenire da una palazzina. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sono state evacuate due donne ed un uomo, portati in codice giallo al pronto soccorso di Massa per aver inalato fumo. Il 73enne invece è deceduto, secondo quanto appreso, all'interno dell'abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA