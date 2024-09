Alluvione Livorno, città ricorda gli otto morti del 2017

E' cominciata con una messa alle ore 18, alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Collinaia, a Livorno, la commemorazione per le vittime dell'alluvione che il 10 settembre 2017 causò la morte di otto persone. Al termine della funzione, molta gente comune insieme alle associazioni di volontariato e all Protezione civile ha partecipato alla fiaccolata che alle 20 si è radunata in un corteo silenzioso, con il sindaco Luca Salvetti, il prefetto Giancarlo Dionisi e il vicepresidente della Provincia, Pietro Caruso dietro i gonfaloni di Comune e Provincia di Livorno. La processione ha percorso via Grotta delle Fate, via di Popogna fino a via Corridi, cioè alcune delle zone più colpite dalla tragedia per l'esondazione del fiume Ardenza. Alle 20,30, la fiaccolata si è conclusa in via Corridi con la commemorazione delle vittime alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. In chiusura degli eventi in ricordo della tragedia, il Concerto per l'alluvione con la Messa di Gloria di Pietro Mascagni, diretta dal maestro Mario Menicagli ed eseguita da orchestra e coro del Teatro Goldoni con ospite d'eccezione il violinista Marco Fornaciari. A seguire Oblivion di Astor Piazzolla con il maestro Massimo Signorini.

Per quei deceduti l'ex sindaco Filippo Nogarin il 13 ottobre 2023 venne condannato a 3 anni in primo grado dal tribunale di Livorno per omicidio colposo plurimo in un processo dove era l'unico imputato. Nogarin ha fatto ricorso alla corte di appello.



