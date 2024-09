Ruba 5 kg cioccolata ma parte allarme, arrestato in cantina

S'intrufola in un bar, poi viene scoperto dalla polizia con oltre 5 chili di cioccolata ed è stato arrestato un marocchino di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'accusa è di tentato furto aggravato e l'episodio risale a ieri sera in un ristorante di via Montebello, nel centro di Firenze. E' scattato l'antifurto del locale. Sul posto è intervenuta una Volante. Gli agenti, secondo quanto ricostruito, hanno notato la saracinesca danneggiata e la porta d'ingresso socchiusa e, appoggiata al muro, una bicicletta.

Nella ricognizione il ristorante si presentava messo a soqquadro: gli armadietti erano stati rovistati e il pavimento cosparso di vestiti. In cantina, i poliziotti hanno sorpreso un uomo con uno zaino, con un taglierino e uno spray al peperoncino 'made in Usa'. Poco distante dal 34 enne, la polizia ha trovato un altro zaino al cui interno erano stipati oltre 5 chili di cioccolata, suddivisi un tre pacchi, che poi il ristoratore ha riconosciuta come merce propria. Per il 34enne è scattato l'arresto.



