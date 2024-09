Muore travolto da un'auto a Viareggio, l'ipotesi di un investimento volontario dopo un furto

Un uomo di 47 anni è morto all'ospedale Versilia dove era stato ricoverato nella tarda serata di ieri in condizioni molto gravi. Da quanto appreso ll'uomo, cittadino algerino, sarebbe stato travolto da un'auto in via Coppino a Viareggio, un investimento che, viene ipotizzato, potrebbe essere stato voluto dalla persona alla guida dell'auto che poi si è allontanata. La vittima è finita contro la vetrina di un negozio di sistemi elettronici navali che si è infranta.

La Polizia ha identificato la presunta responsabile: si tratta di una sessantenne italiana. Dai primi accertamenti "sembrerebbe che la donna avesse subito poco prima una rapina proprio dal soggetto investito. La donna è stata messa nella disponibilità della competente ag".

La squadra mobile di Lucca e il commissariato di Viareggio, si spiega, "nella mattinata odierna, hanno identificato una sessantenne italiana, presunta autrice dell'investimento notturno avvenuto ai danni di un 47enne algerino, poi deceduto in ospedale a seguito delle lesioni riportate. L'esito dell'attività è frutto dell'analisi delle immagini delle telecamere presenti nelle vicinanze del luogo dell'aggressione".

La vittima è stata identificata come un uomo noto alle autorità come un senza fissa dimora, cittadino algerino di 47 anni, Said Malkoun. Viene ricordato come un soggetto che frequentava la zona della Darsena di Viareggio e anche che spesso era di fronte al palazzo comunale.

L'episodio ha scatenato, anche sui social, la discussione fra la gente esasperata da quanto accaduto per tutta l'estate a Viareggio e in Versilia, con aggressioni, rapine in strade, risse, spaccio e scontri fra gruppi rivali, che hanno turbato la sicurezza di residenti e villeggianti.

Tra l'altro, sabato sera, intorno alle 23, sempre in via Coppino, era stato ferito con un coltello ad un braccio il titolare di un bar il quale aveva rifiutato di servire da bere ad un nordafricano ubriaco che molestava i clienti e che poi è fuggito dopo averlo colpito. Lo hanno inseguito alcune persone che poi hanno perduto le sue tracce.

Stasera alle 21 alla Circoscrizione di Torre del Lago è in programma un incontro pubblico a cui sono stati invitati dagli organizzatori sia il Prefetto che il Questore di Lucca per dibattere sulla questione della sicurezza sia a Torre del Lago che a Viareggio.

