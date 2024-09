Giani, in Toscana in 12 ore fino a 150 mm di pioggia

Ieri in Toscana, "in 12 ore sono caduti fino a 150 mm di pioggia, un valore superiore a quello che normalmente si registra nell'intero mese di settembre. La media mensile delle precipitazioni a settembre è di 75 mm a Firenze, 86 mm a Prato e 99 mm a Pistoia". Lo riferisce il governatore Eugenio Giani.

"Tutta la notte - spiega - sono proseguiti gli interventi per risolvere le criticità sulla viabilità e gli allagamenti dovuti alla forte perturbazione che ha colpito la Toscana. I fiumi sono tutti sotto le soglie di riferimento". Il presidente della Regione poi ringrazia "ancora tutti gli operatori, volontari e mezzi del nostro sistema di Protezione Civile della Toscana, Vigili del Fuoco, personale degli enti locali e Forze di Polizia impegnati".



