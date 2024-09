Antonio Franchini vince il premio Elba-Raffaello Brignetti

Antonio Franchini con 'Il fuoco che ti porti dentro' (Marsilio) ha vinto il premio letterario internazionale Elba-Raffaello Brignetti la cui 52/a edizione si è conclusa il 7 settembre al Teatro Napoleonico dei Vigilanti Renato Cioni, a Portoferraio (Livorno). Con Franchini finalisti erano Donatella Di Pietrantonio con 'L'età fragile' (Einaudi) e Alberto Riva con 'Ultima estate a Roccamare' (Neri Pozza). Le due giurie, quella letteraria e quella popolare, sommati i loro voti, hanno scelto l'opera, spiegano gli organizzatori, "che meglio rappresenta l'eccellenza letteraria contemporanea".

Assegnato anche il premio alla carriera al maestro Uto Ughi per il suo contributo alla cultura musicale e uno speciale a Fs sistemi urbani (Gruppo FS Italiane) per il libro 'Scali Milano.

Costruire la trasformazione', curato in collaborazione con Ppan, per il suo contributo alla rigenerazione urbana nella città di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA