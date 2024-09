Sequestrati 6 chili droga grazie a fiuto cani municipale Firenze

Oltre 6 kg di stupefacenti scoperti e recuperati dagli agenti della polizia municipale di Firenze. È il bilancio, da maggio 2023 a oggi dei controlli effettuati con i tre cani del gruppo cinofilo della municipale, Stornello e Sirio, due esemplari maschi di razza astore belga Malinois, e Hispellum Viola, una femmina di Springer spaniel. Da giugno scorso a oggi in particolare sequestrati oltre 2,5 kg di stupefacenti grazie ai tre cani, l'ultimo recupero, si spiega da Palazzo Vecchio, qualche giorno fa vicino alla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci: Sirio ha scovato quasi 40 grammi di hashish.

Le zone maggiormente perlustrate il parco delle Cascine, Fortezza, piazza Paolo Uccello, la zona di Novoli Forlanini, le aree verdi di Campo Marte, oltre a quelle segnalate dai cittadini o dalle pattuglie in servizio. Tra i nascvondigli scoperti grazie al fiuto dei cani anche una cassetta di derivazione del semaforo collocata a un metro e mezzo di altezza da terra in viale Strozzi, chiusa con una vite a brugola: aperta è risultata contenere due grossi panetti di hashish. "Rivendichiamo con forza la decisione che come amministrazione abbiamo fatto di dotare la polizia municipale dell'unità cinofila - afferma l'assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio -. Oggi infatti i cani sono un preziosissimo aiuto al grande lavoro, testimoniato dai numeri, dei nostri agenti impegnati in azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga e all'illegalità".



