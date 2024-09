Premio Satira politica a Paolo Rossi e Propaganda Live

Il premio di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) va quest'anno all'attore Paolo Rossi, premiato per la sua ultra quarantennale carriera teatrale e per l'interpretazione nel film Gloria! di Margherita Vicario, e a Propaganda Live, per la quale sarà il conduttore Diego 'Zoro' Bianchi nel corso della cerimonia in programma il 14 settembre alle 18 alla Capannina di Franceschi.

Tra i premiati figurano inoltre Filippo Ceccarelli per il suo libro 'B. Una vita troppo', Maicol & Mirco, pseudonimo del fumettista Michael Rocchetti, i tre stand-up comedian Giorgia Fumo, Horea Sas e Nathan Kiboba, la star del web Alessandro Arcodia, e i Contenuti Zero, che condurranno anche la cerimonia.

"Si rinnova la ormai ultra cinquantennale piacevolissima consuetudine - afferma il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi - della consegna dei premi Satira politica del Comune di Forte dei Marmi. Anche in questa edizione abbiamo un ricco parterre di premiati che coniuga da un lato personaggi per così dire 'storici' come Paolo Rossi, a nuove leve dell'umorismo, anche se già consolidate sui social come gli stand-up comedian che saranno premiati. Pregevole come sempre, il lavoro della giuria", di cui è presidente Beppe Cottafavi, anche direttore del premio.

"Forte dei Marmi è la capitale della satira e tale vuole restare quest'anno e negli anni a venire - conclude Murzi - perché attraverso il premio vogliamo mantenere viva la capacità di farci conoscere, incontrare premiare persone e personaggi che sono in grado di guardare e raccontare la realtà da un'angolazione diversa, non scontata, umoristica e anche dissacrante".



