Installazione sonora al Museo del Novecento a Pistoia

Un'installazione sonora composta da oltre 40 opere di diversi autori, da maestri della ricerca come Sylvano Bussotti e Pietro Grossi ad artisti anche pop come Stefano Bollani, Pierpaolo Capovilla e Sonia Bergamasco, insieme a gruppi rappresentativi della nuova scena elettronica sarà inaugurata l'8 settembre dalle 17:30 nel cortile del Museo del Novecento e del contemporaneo di Palazzo Fabroni, a Pistoia.

Si tratta di un intervento permanente di sound art dal titolo 'Sound life': l'opera è stata allestita sotto l'ampio loggiato dell'edificio prospiciente il 'giardino d'autore' come ampliamento della collezione museale. Si tratta della realizzazione finale del progetto del Centro di ricerca produzione e didattica musicale Tempo Reale di Firenze.

L'installazione sonora, il cui titolo si ispira a una delle opere più iconiche del pioniere italiano della computer music Pietro Grossi, è una lettura della storia della ricerca musicale che ha caratterizzato gli ultimi quarant'anni, attraverso frammenti sonori tratti da opere realizzate da Tempo Reale, o la cui esecuzione è stata ospitata dal Centro in passato. A questi si aggiungono le voci di alcuni personaggi che hanno intersecato attivamente il percorso del Centro. L'installazione si sviluppa quindi su una partitura sonora costituita da una pluralità di materiali audio provenienti dall'archivio di Tempo Reale, restituiti attraverso la diffusione su quattro dispositivi elettroacustici originali. L'inaugurazione di Sound Life avviene nell'ambito della terza edizione di Fabroni Sound Garden, un progetto specificamente concepito per lo spazio esterno del museo. Dopo l'inaugurazione di Sound Life, alle ore 19, ci sarà l'azione sonora che vede oltre 70 solisti, tra professionisti e non, che interpretano il suono sull'Interpretazione libera del compositore Giuseppe Chiari nel giardino di Palazzo Fabroni (ingresso libero). Martedì 10 sempre poi alle 19 il giardino d'autore diventa teatro dei paesaggi sonori della Sardegna in 'Ichnos' di Lucio Garau, pianista e compositore.



