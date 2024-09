Expo del Chianti classico, al via 52ma edizione a Greve

Alvia da oggi fino all'8 settembre, a Greve (Firenze) l'Expo del Chianti classico, 52/a edizione della manifestazione che porta in piazza i produttori di tutti i comuni del Chianti classico per sottolineare i valori di unità, coesione, compattezza che derivano dal lavoro di condivisione di una storica sinergia. L'appuntamento è promosso e organizzato dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico. L'Expo accoglie 64 produttori del Chianti classico di area fiorentina e senese.

"Non è mai scontato ed è sempre ambizioso l'obiettivo che intendiamo realizzare ogni volta che decidiamo di raccontare il nostro territorio ad una sola voce, con il canto del Gallo Nero, - dichiara il sindaco Paolo Sottani - i risultati degli anni passati, l'ultimo dei quali si è attestato sui 20.000 visitatori in poco meno di 4 giorni, confermano il successo di questa formula culturale ed enogastronomica che si propone di creare un'occasione speciale in un luogo storico che rappresenta la vitalità culturale ed economica di Greve in Chianti".

L'Expoe propone degustazioni guidate, momenti musicali, sfilate, incontri culturali, presentazione di libri. Spiega l'assessore al turismo Giulio Saturnini: "La manifestazione ha puntato anche a incrementare le occasioni di approfondimento dedicate ai vini e gli oli del nostro territorio con sette degustazioni guidate da tecnici e sommelier nella sala consiliare del Comune e in piazza". Tra i nomi degli esperti spiccano quelli di Roberto Rappuoli, Valentino Tesi e Leonardo Romanelli. "I focus - continua l'assessore - verteranno sulla conoscenza delle tipologie del Chianti Classico, l'Annata, la Riserva e la Gran Selezione, sulle degustazioni per imparare a riconoscere e saper distinguere l'olio di eccellenza e i suoi migliori abbinamenti".

Il programma è disponibile online sul sito web dedicato: expochianticlassico.com.



