Anziani, nel 2050 in Toscana si stima 1,2 milioni di over 65

Gli anziani over 65 residenti oggi in Toscana sono circa 960mila (26% della popolazione), di cui il 33% sono soli. Gli anziani non autosufficienti sono 114mila, di cui gravi il 40%, quelli che nel 2023 sono stati accolti in Rsa sono stati 28mila, mentre nei centri diurni 1.400, in tutto il 26% dei non autosufficienti, il resto è rimasto nella propria abitazione. Nel 2050 si prevede che gli anziani over 65 in Toscana diventino 1,2 milioni, il 35% della popolazione.

Considerando solo gli over 80, quelli residenti in Toscana sono oggi 324mila, gli over 100 sono 1.600 (l'84% sono donne). A livello nazionale, nei prossimi 30 anni il numero di over 80 quasi raddoppierà: dai 4,4 milioni di oggi a 7,9 milioni del 2050.

I numeri (dati Istat 2023) sono stati diffusi per il convengo 'Anziani senza assistenza? Dilemmi e soluzioni per innovare i servizi territoriali', promosso da Consorzio Zenit e da Fare Comunità col supporto scientifico delle Università di Firenze e Trento e l'Istituto San Giovanni Bosco di Massa per il 10 e l'11 settembre a Firenze, nell'aula magna del polo di scienze sociali a Novoli. Obiettivo del seminario fare incontrare il mondo del Terzo settore, della Pubblica amministrazione e il mondo della ricerca scientifica "per riflettere sul futuro dei servizi alle persone anziane, costruire insieme un pensiero nuovo, condiviso, fatto di 'idee pratiche' per percorsi sostenibili e generativi di benessere per i più anziani".



