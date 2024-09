Rapine e scippi a anziani a Firenze, arrestato un 36enne

Rapine e scippi ad anziani a Firenze, arrestato dalla polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare un 36enne di origine marocchina. L'uomo, rintracciato alle Cascine, è' indagato anche per lesioni e autoriciclaggio. Cinque gli episodi contestati al 36enne, avvenuti nei quartieri di Novoli e le Piagge, tra luglio e agosto.

Tra le vittime, secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile che ha condotto le indagini, un 75enne aggredito nell'androne del palazzo di casa dopo essere stato avvicinato da un uomo presentatoti come un muratore che lavorava nell'edificio. La vittima ha riportato lesioni con 20 giorni di prognosi. Bottino della rapina un orologio e una collana del valore complessivo di oltre 6.000 euro. Simoli modalità per un altro colpo addebitato al 36enne, ai danni di una 90enne che stava rientrando a casa aiutandosi con un deambulatore: sarebbe stata spinta e le sarebbe stata strappata la borsa a tracolla, poi ritrovata per strada senza carta di credito. Tra le altre vittime due donne di 75 e 77 anni, avvicinate dall'autore dei colpi con il pretesto di chiedere informazioni stradali: la prima, rapinata di una collanina, ha rimediato la frattura di un polso, l'altra sarebbe stata scippata di una collana con pendente contenente la fede del marito defunto ma fortunatamente è rimasta illesa.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno ricostruito rapine e furti individuando il presunto responsabile. Il 36 enne Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi venduto i gioielli in compro oro presenti in citta.



