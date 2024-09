30 anni Doc Bolgheri, 1.200 a cena sul viale cantato da Carducci

In 1.200 a cena, seduti, lungo il celebre e scenografico viale dei cipressi che conduce a Bolgheri, cantato da Giosuè Carducci. E' l'evento, alla sua terza edizione, organizzato il 4 settembre dal Consorzio dei vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc per celebrare quest'anno non solo l'eccellenza vitivinicola del territorio ma anche il 30/o anniversario della denominazione. Tra i presenti il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il governatore della Toscana Eugenio Giani, la vice presidente della Regione e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi e la sindaca di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini.

Nel suo intervento Lollobrigida ha evidenziato come il Consorzio dei vini Bolgheri "dal '94 ha sempre visto crescere la sua affermazione: oggi a Bolgheri è associata la qualità, l'economia, il lavoro, quindi complimenti agli imprenditori e a coloro che hanno lavorato a questo grandissimo straordinario risultato che è di esempio a altri territori italiani". Giani a sua volta ha evidenziato come in 30 anni "i vini di questo territorio straordinario stanno diventando un punto di riferimento a livello mondiale".

Il Consorzio Doc Bolgheri e Doc Bolgheri Sassicaia è formato da 74 produttori i cui vigneti rappresentano il 99% dei 1.365 ettari totali: le imprese vanno dal Tenuta San Guido a Ruffino, da Ornellaia-Masseto a Donne Fittipaldi, da Campo al Mare a Tenuta di Guado al Tasso, da Le Macchiole all'Argentiera.

Nell'anno solare 2023 la produzione imbottigliata è stata di circa 6.700.000. Quest'anno sono usciti i Bolgheri Superiore 2021 e il Bolgheri Rosso 2022: quella del 2021, si spiega, "è stata senza dubbio una delle più grandi nella storia di Bolgheri", i "Bolgheri Rosso 2022 mostrano gradi alcolici non eccessivi e ottimi livelli di acidità, garantendo la freschezza tipica della denominazione". Per quanto riguarda il 2023, "i cui primi esemplari di Bolgheri Rosso usciranno a settembre c'è grande soddisfazione da parte di produttori per l'equilibrio e l'armonia che si è riusciti a raggiungere". Per la vendemmia 2024 Albiera Antinori, presidente del Consorzio, ha parlato di "uve di ottime qualità e buone quantità ma da viticoltori finchè la raccolta non è finita non siamo mai traquilli". Nel suo intervento ha ricordato il "genio" di Mario Incisa della Rocchetta, 'inventore' del Sassicaia, evidenziato l'importanza del sostegno delle istituzioni per mettere in luce l'unicità del territorio e ha richiamato l'attenzione sul peso della burocrazia.



