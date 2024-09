Sienambiente racconta il suo contributo per riduzione della Co2

Raccontare il proprio contributo alla riduzione della Co2. E' l'obiettivo con cui Sienambiente ha organizzato domani nel borgo medievale di San Gusmè a Castelnuovo Berardenga (Siena) il convegno "Idee e paradigmi per migliorare le nostre comunità".

L'azienda, spiega una nota, sarà presente per raccontare la sua esperienza su questi temi con l'intervento del direttore tecnico, Fabio Menghetti, nell'ambito della tavola rotonda "Il contributo delle aziende del territorio al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030". Nel corso del convegno verranno esposti i risultati ottenuti dagli impianti di Sienambiente, sia sotto il profilo ambientale che produttivo. Un utile e concreto contributo a sostegno della transizione ecologica. In particolare verranno illustrate le attività svolte e le perfomance raggiunte nell'ambito di quanto indicato dagli obiettivi e dai "traguardi" dell'Agenda 2030 dell'Onu, come per esempio la riduzione di Co2 e l'impulso alla filiera del riciclo. In tale contesto, oltre al contributo per la decarbonizzazione del termovalorizzatore che produce energia elettrica dai rifiuti non riciclabili o riutilizzabili, è inserito anche il nuovo impianto di riciclo delle Cortine che evita ogni anno l'immissione in atmosfera di oltre 100mila tonnellate all'anno di anidride carbonica. Questo risultato è frutto del potenziamento del riciclo e dalla produzione di biometano immesso in rete. Alle Cortine inoltre, ogni anno vengono catturate, 3.500 tonnellate di Co2 destinate a usi alimentari.



