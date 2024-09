Maltempo, a Livorno scuole e parchi chiusi per allerta arancione

"Per domani, giovedì 5 settembre, in concomitanza con l'allerta arancio, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, delle ludoteche comunali, dei centri estivi, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale". E' quanto spiegato, in una nota, dal Comune di Livorno.

"In concomitanza con l'entrata in vigore del codice giallo - prosegue la nota -, la Protezione civile del Comune di Livorno provvederà a chiudere per motivi precauzionali il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d'espansione del torrente Ugione. Verrà chiuso anche il tratto che prosegue nel territorio del Comune di Collesalvetti. Rimarrà invece percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall'incrocio con via delle Sorgenti (altezza civico 452) fino al ponte sull'Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all'evolversi della situazione, visto il codice di allerta arancione".

A Empoli (Firenze), al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione in relazione all'allerta arancione valida dalla 6 alle 18 di domani, giovedì 5 settembre, per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale, è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile che resterà attivo fino al ritorno alla normalità.



