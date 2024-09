Comune di Carrara conferisce l'alta benemerenza civica a Musetti

Consegnata questa mattina a Lorenzo Musetti l'alta benemerenza civica del Comune di Carrara. Tanti applausi in sala consiliare per il ritorno di uno dei figli più amati della città, reduce dalla medaglia di bronzo nel tennis alle olimpiadi di Parigi. Il giovane tennista apuano, stabilmente tra i primi venti giocatori al mondo, è stato premiato in Comune per il prestigio con cui ha reso famoso il nome della città attraverso le sue gesta in campo.

Musetti, a cui è stata consegnata la benemerenza civica, è stato ricevuto dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi, dal presidente del consiglio Cristiano Bottici, dalla giunta e dai consiglieri comunali. "E' davvero un grande piacere per me portare simbolicamente il saluto di Carrara e di tutti i carrarini a un atleta che ci ha fatto e ci fa emozionare come pochi - ha commentato Arrighi -. Io amo molto il tennis e ho sempre seguito i match di Lorenzo Musetti fin dagli esordi e devo dire che quest'ultima estate, tra la semifinale di Wimbledon e quello che è successo a Parigi, è stata davvero unica. La medaglia olimpica e prima ancora la vittoria della coppa Davis e i tanti successi sul circuito Atp sono grandi risultati sportivi che hanno portato prestigio alla nostra città". Musetti ha quindi ringraziato la città e l'amministrazione per il riconoscimento, ricordando anche il suo staff e l'importanza della famiglia dietro i suoi successi. Alla fine della cerimonia, il tennista si è dedicato a ricevere l'abbraccio della sua città, facendosi tante foto e firmando palline da tennis ai tanti tifosi giunti in Comune per la premiazione.



