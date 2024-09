Bigazzi, torna Un Colpo al Cuore cantata da Franco Simone

Da giovedì 5 settembre, anniversario della nascita di Giancarlo Bigazzi, su tutte le piattaforme streaming sarà disponibile, per rendere omaggio al grande paroliere e compositore nato a Camaiore nel 1940 e morto a Viareggio nel 2012, una versione del grande successo Un Colpo al Cuore, rivisitata in chiave lounge ed interpretata da Franco Simone. Il brano è pubblicato su etichetta GB Music. Un Colpo al Cuore, portata al successo nel 1968 da Mina, è il primo brano firmato ufficialmente da Bigazzi sia come autore che come compositore. La nuova versione lounge è arrangiata da Nerio Poggi (in arte Papik) e da Peter De Girolamo. Con la direzione artistica di Franco Fasano e Giovanni Bigazzi. Il brano è il secondo capitolo del progetto Giancarlo Bigazzi in Lounge: una serie di rivisitazioni musicali, un progressivo viaggio di riscoperta, con la finalità di creare una nuova veste sonora ad alcune tracce dello sconfinato repertorio dei successi del grande Bigazzi. La GB Music, storica etichetta fiorentina oggi di Giovanni Bigazzi, ha già pubblicato il 24 maggio il primo singolo della serie, Giancarlo Bigazzi in Lounge feat.

Nicole Magolie - Self Control. Per festeggiare, a 40 anni dall'uscita di Self Control scritta da Giancarlo Bigazzi, Raf e Steve Piccolo nel 1984, questo grande successo mondiale con la nuova interpretazione di Nicole Magolie. Tutta la serie di pubblicazioni sarà infine raccolta in un disco che sarà disponibile anche in vinile.



