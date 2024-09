Al via Firenze Jazz Festival con 29 eventi e 115 artisti

Undici giorni di programmazione, 29 eventi, 115 artiste e artisti, dieci location tra cui il main stage (completamente gratuito) di piazza del Carmine: dal 4 al 15 settembre torna il Firenze Jazz Festival, giunto alla settima edizione. Il disegno grafico del Festival è quest'anno affidato a Luchadora visual artist. Tra gli eventi attesi e presentati a Palazzo Vecchio, quello con Karima e il progetto 'Bacharach forever', in calendario il 6 settembre sul palco dell'Anfiteatro della Limonaia di Villa Strozzi. Il 12 settembre ci sarà il concerto di Simona Molinari. In piazza del Carmine, dal 13 al 15 settembre, sono in programma tre giorni di concerti completamente gratuiti: si parte venerdì 13 con i Rumba de Bodas mentre il giorno successivo il protagonista sarà il sassofonista italiano Francesco Bearzatti che presenterà a Firenze il suo nuovo album 'Post Atomic Zep'. Il 15 settembre il finale di piazza del Carmine è con Tun feat. Dub Fx. "Il Firenze Jazz Festival è un'invasione di musica e abiterà la città nei prossimi 11 giorni - ha detto l'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini -. Sono 115 tra artisti e artiste, 29 eventi, tanti luoghi diversi, dal Forte Belvedere a Piazza del Carmine, dal Torrino di Santa Rosa fino ad eventi che si svolgeranno anche fuori dalla città. E' bello vedere tanta qualità artistica e un interessante aspetto di ricerca musicale di contaminazione, dagli omaggi ai grandi maestri del jazz fino alla ricerca di nuove formule che vengono proposte in questo festival che ormai è diventato una realtà solida che vogliamo far crescere ancora di più nei prossimi anni". La manifestazione è organizzata da Centro Spettacolo Network Soc. Coop. con la direzione artistica di Francesco Astore, in partenariato con Music Pool, Musicus Concentus e in collaborazione con Empoli Jazz



