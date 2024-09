Esteso codice giallo in Toscana per temporali costa e arcipelago

Prorogato fino alla mezzanotte il codice giallo in corso per temporali forti per quanto riguarda la costa Toscana centro-sud e arcipelago. Proseguono infatti, spiega una nota, le condizioni di instabilità destinate a provocare temporali, anche localmente forti e più probabili lungo la costa, con possibili colpi di vento e grandinate, fino alla tarda serata odierna.

Domani, martedì 3 settembre, ancora possibilità di brevi temporali sparsi, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio; colpi di vento e grandinate solo occasionali. Anche per le prossime ore lo scenario è caratterizzato da un'elevata incertezza previsionale e perciò si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento.



