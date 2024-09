Con chiavi prese da auto al mare furto in casa a Firenze

Sarebbero riusciti a entrare in un appartamento a Firenze per rubare grazie alle chiavi portate via da ignoti dall'auto dei proprietari della casa posteggiata in una località balneare della Toscana. Con il mazzo di chiavi contenente anche il telecomando per la disattivazione dell'antifurto, sarebbe sparita dal mezzo anche la carta di circolazione con l'indirizzo di casa della vittime e l'allarme dell'abitazione sarebbe risultato regolarmente disattivato, ma non dai proprietari. E' quanto ricostruito dalla polizia che venerdì sera scorso ha fermato due giovani, accusati del furto nella casa fiorentina, situata nel quartiere di Campo di Marte.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa delle vittime: insospettito da rumori ha chiamato i proprietari di casa che hanno allertato il 112 Nue. La polizia ha poi bloccato i due sul tetto del palazzo: si tratta di un 24enne originario del Pisano e di un 29enne della provincia di Lucca, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati con l'accusa di concorso in furto in abitazione. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia insieme a una pattuglia del commissariato Rifredi Peretola. Gli agenti, secondo quanto ricostruito, hanno trovato le camere da letto a soqquadro e lo sportello della cassaforte tagliato verosimilmente con un flessibile. L'odore di ferro bruciato avvertito nell'appartamento ha indotto i poliziotti a ritenere che gli autori del furot si fossero appena allontanati. Sono scattate le ricerche nel condominio. I poliziotti hanno poi rintracciato i due arrestati sul tetto del palazzo, accovacciati tra le tegole, nel vano tentativo di nascondersi. Sono stati trovati in possesso della refurtiva, poi restituita ai proprietari, di arnesi utili allo scasso (un piede di porco, un flessibile, 8 dischi per taglio ferro e due cacciaviti) e appunto delle chiavi dell'appartamento, poche ore prima sottratte da ignoti dall'auto delle vittime, parcheggiata in una località di mare toscana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA