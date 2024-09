Interventi dei vigili del fuoco nella notte a Firenze, nelle zone di Rifredi e Novoli, per una serie di incendi che hanno interessato cinque auto parcheggiate in strada.

I roghi sono avvenuti in piazza Dalmazia, in via Panciatichi (angolo via della Ghiaccia), in via Fantoni nei pressi della stazione ferroviaria di Rifredi e in via Piero Cironi a Novoli.

Indagini in corso per capire le origini dei singoli roghi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA