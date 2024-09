Cade da un'impalcatura, operaio in codice rosso in ospedale

Incidente sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle 15:30, a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove un operaio edile di 50 anni è caduto da un'impalcatura, da un'altezza di sei metri, riportando lesioni agli arti inferiori. L'incidente è avvenuto in Via 11 Febbraio. L'uomo, da quanto appreso, sarebbe rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno stabilizzato il ferito affidandolo al 118. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi con l'elicottero Pegaso. Sul posto anche i carabinieri ed il personale della medicina del lavoro dell'Asl.



