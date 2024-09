Non per Cattiveria, l'esordio di Beatrice Benicchi

BEATRICE BENICCHI, NON PER CATTIVERIA (GRAMMA FELTRINELLI, PP 224, EURO 18,00) Talento fuori dagli schemi, con un passato da cestista professionista e giornalista di viaggio 3.0 oltre che autrice di Slam Poetry, Beatrice Benicchi, 29 anni, debutta nella narrativa con Non per Cattiveria, il primo romanzo di una giovane esordiente pubblicato da Gramma Feltrinelli, in libreria il 3 settembre. Il libro parte da un'ossessione: quella della protagonista Anna, sopravvissuta a un fulmine, che si convince che questo fatto la renda una persona speciale, diversa, predestinata a grandi cose. "Ogni anno mille persone in tutto il mondo perdono la vita per colpa di un fulmine. Io non sono tra queste" dice all'inizio del racconto. Anna, orfana di un fratello, con una madre assente, cresce insieme al padre, che è un fallito, nella casa di campagna della nonna, artista e ludopatica. L'alleanza affettiva con il padre porterà entrambi a fare una scelta sbagliata dietro l'altra.

A ventiquattro anni Anna non ha ancora trovato una direzione, si sente fuori posto ovunque. Quando muore la nonna, scopre insieme al padre che la nuda proprietà della casa in cui abitano è stata venduta sedici anni prima e che devono liberare l'immobile entro poche settimane. Così decidono di nascondere la morte della nonna e di vendere il poco che hanno ereditato. Al momento di presentare i quadri della nonna, Anna spaccia le opere per sue. È la prima bugia da cui ne scaturiranno tante altre. Le cose precipitano quando il legittimo proprietario della casa, indebitato e braccato dagli strozzini, scopre l'inganno.

Con ferocia e ironia Beatrice Benicchi, che è nata a Lucca nel 1995 ma da anni vive a Rimini e collabora con la rivista online danese Inland Magazine - Above Borders che racconta viaggi incredibili e avventurosi in tutte le parti del mondo, racconta una storia tanto grottesca quanto reale ambientata in una campagna incantata e a Milano. L'autrice sarà protagonista di un tour di incontri che partirà il 3 settembre a Rimini per poi approdare il 4 settembre Roma, il 5 a Milano, il 6 a Lucca e concludersi l'8 settembre ad Arona.



