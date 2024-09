Accoltella barista, arrestato per tentato omicidio

Un 33enne è stato arrestato a Piombino (Livorno) la scorsa notte per tentato omicidio dalla polizia: avrebbe accoltellato un barista. L'uomo, che ora si trova in carcere a Livorno, è accusato anche di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che di porto abusivo di arma.

Secondo quanto accertato dalla polizia, il 33enne, mentre si trovava in un locale di Piombino, aveva cominciato a molestare una coppia. Allontanato dal proprietario del locale, avrebbe estratto un coltello colpendolo con un fendente all'addome che gli ha causato una lesione della parete addominale. Il ferito trasportato in ospedale è stato poi sottoposto ad un'operazione chirurgica ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella stessa circostanza l'aggressore avrebbe colpito con fendenti altri due uomini intervenuti per fermarlo, ferendoli lievemente.

L'aggressore è stato poi intercettato dagli agenti dopo alcuni minuti a circa 50 metri dal locale mentre impugnava ancora il coltello con evidenti tracce di sangue su tutto il corpo.





