Via a demolizione ponte 'cazzotti', testimone Liberazione Firenze

Da lunedì al via, per questioni di sicurezza, la demolizione del ponticino sulla Greve a Mantignano, alla periferia di Firenze, noto come ponte 'dei cazzotti', luogo testimone della Resistenza e della Liberazione del capoluogo toscano, chiuso da tempo.

Il ponte dei 'cazzotti' - nome che ricorda le liti su chi doveva passare per primo con i carri di prodotti agricoli e altro - è noto anche per il sacrificio di un gruppo di partigiani impegnati nel togliere le mine messe dai nazisti che volevano farlo saltare e per il passaggio degli alleati. I soldati nippo americani, del 442/o reggimento (compagnia G), i 'Nisei', ci lasciarono anche una scritta, 'Los Angeles city limits, aug '44 - 442 co G', ripresa da un film di propaganda in voga all'epoca negli Usa: 'Destinazione Tokyo' uscito nel 1943, protagonista Cary Grant.

Alla base della decisione, annunciata da tempo, di demolire la passerella "le criticità strutturali - spiega Palazzo Vecchio - dovute sia all'azione degli agenti atmosferici sia alle piene stagionali che nel corso del tempo hanno eroso i piedi delle pile scoprendo i pali su cui si fondano. Inoltre, la struttura non è compatibile con la normativa idraulica come ribadito dall'Autorità idraulica. Per questo il Genio Civile ha sollecitato la demolizione, peraltro già prevista nell'ambito del progetto della viabilità del bypass di Mantignano-Ugnano al fine di garantire la sicurezza idraulica della Greve.

L'intervento fu poi stralciato e rinviato a una fase successiva". Adesso "è arrivato il momento di procedere con la demolizione che", come richiesto dal Quartiere 4 e dai cittadini, "sarà caratterizzata da una grande attenzione alle testimonianze storiche che legano il ponte di Mantignano ad eventi rilevanti per la storia locale, con particolare riferimento al periodo della Seconda Guerra Mondiale. È stata infatti decisa una demolizione che conservi le parti storiche".

Saranno così "mantenute le spalle del ponte realizzando per ciascuna un affaccio sul torrente delimitato dalle attuali ringhiere e con l'installazione anche di pannelli informativi.

La parte di trave dell'impalcato con la scritta 'Los Angeles city limits' sarà spostata nel 'Giardino dei Caduti di Mantignano e Ugnano del '44' e dove rappresenterà un elemento da inserire in un più ampio intervento a tutela della memoria storica del luogo".



