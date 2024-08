Aggredito nel suo palazzo, gravissimo 91enne a Firenze

Aggredito nell'androne del palazzo dove vive a Firenze, un uomo di 91 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze per un trauma cranico: per i colpi ricevuti sarebbe caduto sbattendo la testa all'indietro. L'aggressione, da parte di due persone, è avvenuta giovedì sera in pieno centro, in via Maso Finiguerra, non lontano dal comando provinciale dei carabinieri di borgo Ognissanti, come riferisce oggi La Nazione dando la notizia non diffusa invece da magistratura e forze dell'ordine. Sul caso indagano gli stessi carabinieri: il figlio del 91enne ha presentato denuncia. La zona dove è avvenuta l'aggressione, segnalano i residenti, da tempo vive situazioni di degrado.

Il 91enne quando è stato aggredito stava rientrando a casa dove aver visto in un locale la partita in trasferta della Fiorentina. Secondo quanto riferisce il quotidiano avrebbe trovato le due persone nel palazzo, non è chiaro perchè. Sarebbe stato colpito e rapinato del portafoglio: il bancomat risulta essere stato poi usato non lontano da via Maso Finiguerra la stessa sera dell'aggressione, ritrovato poi vuoto lo stesso borsello. L'anziano, seppure ferito, è riuscito a raggiungere poi la sua abitazione e a chiedere aiuto dando anche indicazioni sulla possibile identità di uno dei suoi aggressori, una persona, riferisce il giornale, che vive in strada nella zona.

In una nota diffusa poi stamani i carabinieri spiegano che l'aggressione è stata denunciata nella mattinata di ieri alla stazione dell'Arma di Santa Maria Novella e che per la stessa è stata denunciata una 25enne, di nazionalità romena, senza fissa dimora. Si spiega che ai militari è stata denunciata "l'avvenuta aggressione, la notte precedente" dell'anziano "da parte di una donna che, nell'androne del palazzo di casa, gli aveva sottratto con violenza il portafogli. Nell'occasione la vittima ha patito gravi lesioni, per le quali è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Santa Maria Nuova". Le indagini svolte anche attraverso la visione delle telecamere di sicurezza cittadine hanno portato a individuare la 25enne, "solita dimorare per strada nei pressi dell'ingresso dell'abitazione dell'anziano. La sua posizione è attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Firenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA