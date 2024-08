Sbarca all'aeroporto di Pisa con 162mila euro non dichiarati

Sbarcato all'aeroporto di Pisa un cittadino saudita di 40anni, proveniente dalla Danimarca, è stato trovato in possesso di denaro contante per 162.274 euro, senza aver provveduto alla prevista dichiarazione valutaria. E' quanto si spiega dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli cui uomini hanno proceduto ai controlli, scoprendo i soldi nel bagaglio a mano del passeggero. In mancanza della prevista dichiarazione ai fini doganali, si spiega in una nota, finanzieri e personale dell'Adm, hanno proceduto al sequestro, come prevde la normativa, del 50% della valuta eccedente la soglia di legge, pari a 76.138 euro, "in quanto l'importo trasportato, superiore alla soglia di legge di 40.000 euro, non permetteva di avere accesso all'istituto dell'oblazione immediata".

Dall'inizio dell'anno ad oggi, i funzionari doganali e le Fiamme Gialle hanno intercettato 147 passeggeri, che "hanno tentato la movimentazione di valuta, omettendone la dichiarazione, per un importo complessivo pari a 1.939.231 di euro. Le previsioni valutarie prevedono che l'interessato effettui una dichiarazione in dogana per il trasferimento di valuta da/per l'estero per importi pari o superiori ai 10mila euro. Complessivamente le attività ispettive valutarie hanno permesso di sottoporre a sequestro amministrativo 77.038,00 in denaro contante, nonché l'irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare pari a 51.067,00 euro".



