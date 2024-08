Rapine in Versilia, 2 minori arrestati per assalto in Darsena

Altre indagini del Commissariato di polizia di Stato a Viareggio (Lucca) hanno permesso di individuare gli altri presunti responsabili della rapina e della tentata estorsione risalente alla notte del 3 agosto scorso in Darsena contro un giovane di Pistoia, che era in vacanza sul litorale. Gli assalitori gli portarono via un costoso smartphone e il portafogli. Subito furono arrestati due ragazzi di 20 anni, un viareggino ed un italo-filippino ma ora la polizia ha individuato altri due giovanissimi aggressori, entrambi minori, marocchini di seconda generazione in Italia che abitano a Viareggio. Sono stati immediatamente riconosciuti dal giovane rapinato, ancora provato dall'esperienza subita. Venne assalito da un gruppo di quattro.

I due nuovi indagati sono stati denunciati alla procura minorile per rapina aggravata in concorso con altri.

All'italo-filippino, già arrestato il 3 agosto con l'altro 20enne, inoltre, è stato contestato il reato di uso indebito di carta di credito poiché, subito dopo la rapina, è andato con i complici in un locale della stessa Darsena dove dopo aver consumato ha saldato il conto con l'applicazione ApplePay trovata sullo smartphone rapinato al giovane di Pistoia.



