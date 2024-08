Madame Butterfly di scena al Pucciniano a 120 anni dal debutto

Madama Butterfly compie 120 anni e per celebrare questo capolavoro la Fondazione Festival Pucciniano riprende uno dei suoi più longevi allestimenti. E' la Butterfly di Kan Yasuda che torna in scena domani e poi l 7 settembre sul palcoscenico del Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago (Lucca) 24 anni dopo il suo primo debutto: era il 2000 quando lo scultore accettò la proposta di firmare con il suo stile creativo le scene del capolavoro di Puccini dando il là al progetto Scolpire l'Opera che poi avrebbe portato tanti altri artisti figurativi a realizzare le scenografie delle opere pucciniane.

Lo spettacolo ha visto alternarsi nei ruoli protagonisti grandi interpreti tra cui la compianta Daniela Dessì e porta la firma alla regia di Vivien Hewitt mentre i costumi sono stati disegnati da Regina Schrecker. Allo sfortunato debutto di Madama Buttefly del 17 febbraio 1904 al Teatro alla Scala, segue il successo del 28 maggio a Brescia: da quel giorno, per dirla con le parole del poeta Giovanni Pascoli che scrisse a Puccini un biglietto consolatorio dopo il fiasco scaligero, "la farfallina volerà". L'autore restò fermo nella sua convinzione: il "pubblico ha accolto male Butterfly. Io però sono tranquillo nella mia coscienza d'artista". E ancora, in alcune lettere di quei mesi: «Possono dire ciò che vogliono (...) ma non riusciranno a seppellirmi né ad ammazzare la mia Butterfly, la quale risorgerà viva e sana più di prima". "E giuro a Dio e agli angeli suoi che è l'opera mia più sentita e più sinceramente scritta, e farà inghiottire il verde spurgo ai denigratori d'oggi".

Nella ripresa dell'allestimento quest'anno a Torre del Lago nel ruolo di Cio-Cio-San si avvicenderanno Valeria Sepe (31 agosto) e Marina Medici (7 settembre) mentre Anna Maria Chiuri darà voce e corpo a Suzuki. Nei panni di Pinkerton torna il tenore Vincenzo Costanzo, che a dispetto dei sui 32 anni lo ha interpretato per più di 300 recite, e Sergio Bologna sarà il console Sharpless. Maestro concertatore e direttore d'orchestra Jacopo Sipari di Pescasseroli.



