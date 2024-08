Caldo, a Firenze codice rosso oggi e domani, giallo domenica

Ancora codice rosso per il caldo nelle giornate di oggi 30 agosto e domani sabato 31 agosto con temperatura massima percepita 37 gradi. Torna il codice giallo per la giornata di domenica 1 settembre con temperatura massima percepita 36 gradi. È quanto prevede il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, che assegna un bollino indicativo del rischio. E' quanto riferisce il Comune confermando per oggi e domani l'allerta rossa.

In Toscana il Lamma prevede per domani "in aumento le minime oltre i 20 gradi, stazionarie le massime con punte di 37-38 gradi. Caldo più afoso", per l'1 settembre "punte di 36-38 gradi. Molto elevate anche le minime (superiori a 20 gradi)", per il 2 "minime stazionarie, massime in calo" mentre per il 3 "massime di nuovo in aumento" e "minime stazionarie".



