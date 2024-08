Van Beirendonck mentore master in fashion design al Polimoda

Lo stilista belga Walter Van Beirendonck mentore del master in fashion design per l'anno accademico 2024/2025 al Polimoda di Firenze. Per tutti i nove mesi del master, si spiega dalla scuola, il designer lavorerà a stretto contatto con gli studenti, con incontri di revisione dei progetti e supervisione delle fasi di sviluppo delle collezioni, forte della sua esperienza come stilista e anche come docente.

Non è la prima volta che collabora con una scuola: ha insegnato presso la Royal Academy of Fine Arts di Anversa dal 1985 al 2022, dove ha poi ricoperto il ruolo di direttore dal 2007 al 2022.

"Non vedo l'ora di iniziare. Sono pronto a stimolare, incoraggiare, ispirare e motivare una nuova generazione di fashion designer", ha detto Van Beirendonck, noto nel mondo della moda per le sue collezioni dallo stile giocoso e ironico, mix di colori, slogan e stampe, ma soprattutto conosciuto come membro originale del gruppo degli Antwerp Six (i sei designer di Anversa che negli Ottanta rivoluzionarono il panorama della moda mondiale). Oltre ad aver fondato una griffe che porta il suo nome, sono note le sue collaborazioni con artisti di fama internazionale (gli U2 per il Pop-mart tour) e istituzioni culturali, come l'Opera di Berlino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA