'Shakespeare rooms' in scena nel cimitero germanico della Futa

E' in programma il 31 agosto e l'1 settembre nel cimitero germanico della Futa, a Fiorenzuola (Firenze), lo spettacolo 'Shakespeare rooms - tutto ciò che mi nutre mi uccide'.

L'iniziativa è una produzione Underwear Theatre, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenzuola. Lo spettacolo, ideato da Filippo Frittelli, vede la partecipazione dello stesso Frittelli con Ettore Petrioli, Riccardo Storai e Giorgia Stornanti a cui si aggiungono l'arpa celtica di Annamaria De Vito, il canto lirico di Stefania Renieri e la danza orientale di Lara Yalil. "Shakespeare Rooms - spiega Underwear Theatre - tramite la decontestualizzazione dell'immagine classica in vari punti e posizione del plesso monumentale, vuole permeare di significati nuovi ed attuali ciò che già di per sé sarebbe sufficiente. Da Amleto e Giulio Cesare, un evento teatrale in un luogo sconvolgente da un punto di vista scenografico ed emotivo".



