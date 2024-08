Da Schubert a Nick Cave, a Firenze il Musica e cultura festival

Cristina Donà che interpreta le ballate più belle di Nick Cave, il concerto dei JoyCut, composti da una batteria di matrice tribale e una industriale accompagnate da una postazione elettronica con la partecipazione del Nuovo Balletto di Toscana e gli spettacoli di Camillocromo, Ragazzi scimmia e Quartiere Tamburi. Sono questi gli eventi al centro di 'Musica e cultura festival' di Nem_Nuovi Eventi Musicali in programma dal 6 al 15 settembre porta al Forte Belvedere di Firenze e al Circolo Arci Sms di Rifredi. Al centro del programma, spiega una nota, sabato 14 settembre al Forte Belvedere c'è 'Cristina Donà interpreta Nick Cave' con il quartetto d'archi Nem, Marco Bucci al pianoforte e la partecipazione del Nuovo Balletto di Toscana. A concludere il programma il quartetto d'archi 'La Morte e La Fanciulla' di Schubert e interventi del Nuovo Balletto di Toscana su alcune delle più belle musiche da film di Cave. "Un nuovo Festival per l'Estate Fiorentina interamente prodotto e curato da Nem_Nuovi Eventi Musicali - dichiara Mario Setti, presidente di Nem -. Un festival di produzione, che vuole dare occasione di conoscenza, senza contaminazioni o elaborazioni furbe, ma mettendo le nostre orecchie, i nostri occhi e i nostri cuori di fronte a bellezze assolute. Anche tanto divertimento, certo, amiamo il gioco, infinito nella possibilità di confronti e incontri. Per tutto questo abbiamo Cristina Donà, i JoyCut, il Nuovo Balletto di Toscana e tanti altri artisti amici, grandi, bravissimi".





