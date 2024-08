Caldo, codice rosso fino a sabato a Firenze

Confermato per la giornata di oggi il codice rosso per il caldo che prosegue nelle giornate di domani 30 agosto e dopodomani 31 agosto, con temperatura massima percepita di 37 gradi. È quanto si legge, riferisce Palazzo Vecchio, nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute.

Il Comune ricorda "nuovamente il decalogo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, per ridurre le conseguenze novice delle ondate di calore: limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli)".

In Toscana il Lamma prevede per domani temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte di 37-38 gradi sulle zone interne e per sabato 31 agosto le minime in aumento, oltre i 20 gradi, stazionarie le massime con punte di 37-38 gradi, con un caldo più afoso. Per domenica 1 settembre Lamma prevede temperature stazionarie, con punte di 36-37 gradi, "molto elevate anche le minime (superiori a 20 gradi)". Per il 2 settembre temperature in calo sulle zone occidentali.



