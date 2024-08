Preso a bastonate in una lite a Volterra, grave un 34enne

Un uomo di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo essere stato ferito ieri sera a Volterra a bastonate da un 19enne, già individuato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi e per la violazione del Daspo urbano 'Willy' che gli impediva di trovarsi nella città etrusca per questioni pregresse.

Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il denunciato, infatti, ha detto ai militari di avere agito per difesa al culmine di un litigio all'esterno di un bar quando il 34enne lo avrebbe minacciato con un coltello. Versione sulla quale gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificarne l'attendibilità.

Le poche certezze, dunque, riguardano la lite e i colpi, che sono stati inferti tirandogli addosso una trave di legno che il 19enne ha detto di avere trovato causalmente sul posto. Il ferito è parso subito in condizioni gravi. E' stato trasferito in codice rosso a Pisa dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza ed è ricoverato in prognosi riservata.





