Minaccia passanti e vigilantes di ospedale a Firenze, arrestato

Minaccia passanti e aggredisce agenti, poi un 27enne senegalese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E' avvenuto ieri mattina a Firenze nei pressi dell'ospedale Santa Maria Nuova a Firenze.

Le volanti sono intervenute a seguito di una segnalazione al 112Nue per un uomo che infastidiva passanti e addetti alla sicurezza dell'ospedale. Di fronte agli agenti il 27enne, dopo aver perfino assunto la posizione di guardia del pugilato, poi si sarebbe scagliato contro di loro.

I poliziotti, secondo quanto emerso, sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Nessuno è rimasto ferito. Già il giorno precedente, il 27enne, secondo quanto ricostruito, aveva assalito per due volte gli addetti alla sicurezza dell'ospedale di Santa Maria Nuova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA