In canoa sul fiume Ombrone per vedere la Madame Butterfly

Un'ora di viaggio in canoa per andare a 'teatro' a vedere la Madame Butterfly. Si apre il 30 e il 31 agosto la sesta edizione di 'Dune' l'iniziativa che propone l'allestimento di uno spettacolo teatrale sulla spiaggia dello Spolverino, nel parco naturale della Maremma, raggiunta dagli spettatori attraverso il fiume Ombrone.

L'appuntamento, spiega una nota, è alle ore 19.30 in Località La Barca, vicino Alberese (Grosseto), sotto il ponte ciclopedonale sull'Ombrone. Da lì partiranno quattro grandi canoe di nove posti ognuna che porteranno gli spettatori sulla spiaggia. Lo spettacolo è una reading performance con musica dal vivo tratta dalla novella Madame Butterfly, scritta nel 1898 dallo scrittore americano John Luther Long. Due anni più tardi David Belasco, drammaturgo e regista anche lui americano, ne trasse una tragedia che poi Giacomo Puccini decise di trasformare in opera. In scena Sara Donzelli voce recitante e Stefano Cocco Cantini al pianoforte e sassofoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA