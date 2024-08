Heather Parisi sarà ospite d'onore di Firenze Comics

Cosplay contest, raduni, parate, oltre 100 stand tra case editrici, artisti, scrittori, illustratori, fumettisti, ma anche workshop per imparare a disegnare, tornei di videogames, spettacoli, dibattiti e concerti. E' quanto propone la prossima edizione di Firenze Comics in programma il 7 e l'8 settembre nel Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio (Firenze).

Tra gli ospiti di questa ottava edizione sono attesi la showgirl Heather Parisi, che sarà l'ospite d'onore della rassegna, Ester Cardella, illustratrice e fumettista indipendente e l'autore di giochi Angelo Porazzi, che presenterà le sue creazioni più recenti. A incontrare il pubblico ci sarà anche Alessandro Quarta, noto al pubblico come la voce di 'Topolino' e il doppiatore di 'Berlino' nella serie La casa di carta.

Tra i principali appuntamenti spicca il tradizionale Cosplay Contest, in programma l'8 settembre quando sfileranno i cosplayers con costumi attinenti a tutto l'universo dell'animazione, del fumetto, del cinema, dei videogiochi, della letteratura, delle anime, dei manga ma anche con creazioni proprie. Le categorie in gara saranno: miglior assoluto, miglior armatura, miglior sartoriale, miglior interpretazione, miglior original e miglior gruppo, e a giudicarli ci sarà una giuria composta da esperti, appassionati e personaggi di spicco del mondo del cosplay.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA