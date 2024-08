Caldo, allerta rossa a Firenze

Ancora caldo a Firenze con l'allerta che da domani, 29 agosto, passa da arancione a rosso.

Così in una nota Palazzo Vecchio in base a "quanto si legge nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute. Per oggi, infatti, viene confermata l'allerta arancione mentre domani 29 agosto scatterà il codice rosso con temperature percepite fino a 38 gradi. Codice rosso confermato anche venerdì 30 agosto con un aumento della temperatura percepita fino a 39 gradi. Una tendenza che dovrebbe andare avanti anche per il finesettimana".

"Torna l'allerta caldo e continua ad essere alto da parte dell'amministrazione il livello di attenzione per le persone che vivono condizioni di fragilità. - sottolinea l'assessore al Welfare Nicola Paulesu -. In particolare, pensiamo alle persone anziane e alle persone anziane sole, prive di una rete familiare e quindi più esposte a criticità in periodi come questo. È molto importante ricordare che i medici di medicina generale possono segnalare le situazioni di maggiore vulnerabilità tramite il servizio di sorveglianza attiva, potenziato in questo periodo sei giorni su sette. Ci tengo a rinnovare l'appello alla collaborazione ai medici di famiglia perché con il loro aiuto è più facile intercettare situazioni critiche".

Per domani in Toscana le previsioni del Lamma parlano di "temperature stazionarie o in leggero aumento" con "punte di 37-38 gradi nelle zone interne", per il 30 temperature "stazionarie o in lieve aumento", con "punte di 37-39 gradi sulle zone interne".



