Rissa a lungomare Livorno, 7 denunciati 2 per tentato omicidio

I carabinieri di Livorno hanno denunciato 7 persone per rissa aggravata, tra i quali due anche per tentato omicidio e lesioni perché sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di avere scatenato una rissa agli Scali Novi Lena la notte del 17 maggio scorso. Lo scontro provocò il ferimento di due giovani livornesi.

Due degli indagati di origine nordafricana, armati di coltelli, nel cercare di colpire un giovane ferito che era in procinto di essere soccorso, rischiarono di ferire anche il personale sanitario del 118 che era intervenuto.

I militari hanno anche provveduto a notificare a cinque di loro (quattro italiani e un tunisino), il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA