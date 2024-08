Motociclista morto a Viareggio sulla variante Aurelia

Riaperta nella notte la Variante Aurelia di Viareggio (Lucca) chiusa ieri sera per un incidente stradale in cui è morto un motociclista di 51 anni, Paolo Pardini, residente in città, al quartiere Migliarina. L'uomo, in sella alla sua moto, è stato vittima di un violento impatto contro il guard rail. Il cadavere è stato trovato dai soccorritori decapitato. La Variante è stata chiusa fino oltre le 2 per consentire i rilievi da parte della polizia municipale, per effettuare il recupero della salma da parte della Croce Verde, per la rimozione della moto e il ripristino della carreggiata. La moto è stata ritrovata quasi integra a oltre mezzo chilometro rispetto al corpo del conducente. Al vaglio se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se c'è stato il coinvolgimento di altri veicoli o di ostacoli improvvisi.

Oltre la polizia municipale sono intervenuti sul posto l'auto medica del 118 ed un' ambulanza, carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco. L'allarme è stato dato dai conducenti di altri veicoli che percorrevano la Variante Aurelia, strada a quattro corsie dove nel recente passato ci sono stati altri gravi incidenti, purtroppo anche mortali.



