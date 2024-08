Maltempo, codice giallo per temporali nel centro-sud Toscana

Oggi e domani in Toscana tempo moderatamente instabile a causa di aria fresca in quota. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle ore 13 fino alla mezzanotte di oggi per tutta l'area centro-meridionale della regione.

Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nelle zone interne e in particolare quelle centro-meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso pisano, livornese e fiorentino), sono previste per la giornata di oggi con tendenza a esaurimento in serata. Possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani, mercoledì, ancora rovesci o temporali sparsi nelle zone interne.

