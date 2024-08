Fiorentina: Ranieri prolunga fino al 2028

L'annuncio lo aveva già dato la scorsa settimana lui stesso, oggi la Fiorentina ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Luca Ranieri fino al 2028. Cresciuto nel settore giovanile viola, il difensore classe '99 ha disputato con la prima squadra 67 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League segnando 5 gol.

Intanto è in dirittura d'arrivo la trattativa con il Milan per l'acquisto del centrocampista Yacine Adli, 24 anni, ex Psg e Bordeaux, approdato in rossonero nell'estate 2022, ed è finito nei radar viola anche l'ex atalantino Robin Gosens, 30 anni, attualmente in forza all'Union Berlino.



