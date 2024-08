Un ristorante fa pagare 58 euro per il taglio della torta, bufera social

Polemica social per una vicenda accaduta a Arezzo dove una torta di compleanno è costata complessivamente 103 euro poiché, per acquistarla in pasticceria, la festeggiata ha speso 45 euro però, dopo, per farla servire al ristorante ne ha dovuti sborsare altri 58 in più, con una spesa di 4 euro e mezzo per ciascuno dei 13 commensali.

A raccontare il fatto è una imprenditrice aretina nei giorni scorsi su un sito dedicato ad Arezzo. Sul web la donna, che festeggiava il suo compleanno giovedì scorso, ha mostrato lo scontrino 'galeotto'. Al ristorante, alle porte di Arezzo, c'era andata con altre 12 persone e con la torta comprata da un'altra parte, che ha chiesto di servire a fine cena. Come d'accordo, i camerieri eseguono ma, all'arrivo del conto, c'è la sorpresa. La festeggiata trova che che c'è da pagare 4,50 euro per lo sporzionamento del dolce, operazione fatta dai camerieri del locale. Stupita denuncia il fatto su Fb stimolando molti commenti.

Dal canto suo il locale conferma che è tutto vero e che far pagare il taglio di torte, o altri alimenti, portate dai clienti è una regola dell'attività. Tuttavia il proprietario, che era assente al momento dell'accaduto, ammette che la soddisfazione del cliente è la prima cosa nel commercio e che, dunque, i suoi dipendenti avrebbero potuto essere meno rigidi.

