Formella si stacca da pulpito di Donatello nel Duomo di Prato

Grazie a un passante che lo ha notato, verso mezzanotte, è stato scoperto a Prato il parziale distacco di una formella della copertura del pulpito di Donatello nel Duomo, una delle caratteristiche architettoniche peculiari della cattedrale. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala e hanno provveduto al recupero della formella.

"La formella non ha riportato danni", spiegano i pompieri, che poi hanno provveduto a verificare se ci fossero altre parti pericolanti. Accertamenti sulle cause del distacco. La porzione recuperata intanto è stata affidata al personale della Curia Vescovile per il restauro del pulpito.



