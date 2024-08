Rogo in casa, tra 6 tratti in salvo bimbi e donna incinta

Incendio in un appartamento in via Turi nel centro di Santa Croce sull'Arno (Pisa). Le fiamme si sono propagate con molta velocità all'interno dell'abitazione, tanto che all'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi dal comando di Pisa con diverse squadre, avevano già interessato diverse stanze. Una squadra ha immediatamente pensato a far evacuare le cinque persone residenti nell'appartamento attiguo a quello interessato dal rogo. Si tratta di tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta.

La seconda squadra ha invece pensato a spegnere l'incendio.

Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto un altro minore privo di sensi.

Il minore, così come le altre persone tratte in salvo in precedenza, è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto con diverse ambulanze. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, dovranno accertare le cause del rogo.



