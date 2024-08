Ciclismo: dieci anni fa moriva Alfredo Martini

Il 25 agosto di dieci anni fa, nella sua casa di via Giusti a Sesto Fiorentino (Firenze), moriva Alfredo Martini. Una ricorrenza ricordata oggi dal sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi: "Sestese, prima atleta e poi commissario tecnico della nazionale di ciclismo per oltre vent'anni - si legge in una nota -, Martini è stato un esempio di vita e di sport, una voce preziosa e sempre attuale che Sesto Fiorentino ricorda con affetto".

"A dieci anni dalla scomparsa si sente ancora, forte, l'assenza di Alfredo Martini, il cui ricordo è ancora vivo e presente - afferma il sindaco - Sono indimenticabili l'umanità e l'attenzione con cui guardava soprattutto ai più giovani, trovando sempre le parole giuste per incoraggiarli ad essere non solo buoni sportivi, ma anche buone cittadine e cittadini di domani. L'affetto straordinario della nostra città e di tutto il movimento ciclistico italiano, che in questi anni nel suo nome si è ritrovato tante volte per le strade di Sesto, sono prove tangibili del segno che Alfredo è stato capace di lasciare in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo ed è capace di lasciare in chi lo ha conosciuto solo di recente, leggendo le sue riflessioni e traendone ispirazione ed esempio. Per tutto questo non smetteremo mai di essergli grati".



