Noa apre la settima edizione dell'Orbetello Jazz Festival

La cantante Noa aprirà la settima edizione di Orbetello Jazz Festival, in programma dal 6 all'8 settembre sulla terrazza dell'ex polveriera Guzman. La rassegna è realizzata dall'Alexanderplatz con il sostegno del Comune di Orbetello.

Il 6 settembre Noa porterà a Orbetello la sua capacità di mescolare generi e linguaggi. Nel pomeriggio del 7 settembre la musica si sposterà nelle due piazze principali del centro storico di Orbetello, piazza Eroe dei due mondi e piazza del Plebiscito, dove si esibiranno i giovani artisti dell'Accademia La Voce di Grosseto, come prologo del concerto serale con l' 'Unplugged afternoon'. Sempre il 7, sulla Terrazza della ex polveriera Guzman, è atteso Fulvio Tomaino e la sua Soul Band per celebrare i suoi 35 anni di carriera musicale con un concerto che esplorerà le più classiche atmosfere musicali soul e R'n'B degli anni '60, '70 e '80. Special guest della serata il trombettista Flavio Boltro. Chiude la rassegna, domenica 8 settembre, il 'Blues Party & Big Mama Jam Session', uno spettacolo gratuito all'insegna del ritmo.



